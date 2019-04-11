МИД России прокомментировал арест Ассанжа

Москва призывает Великобританию соблюдать права основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».
Россия осуждает методы, примененные во время задержания интернет-разоблачителя, подчеркнула спикер ведомства. «Вся история с гонениями на него [Ассанжа], травлей, созданием нечеловеческих условий существования — это предание забвению свободы слова», — сказала Захарова. Она добавила, что Москва будет поднимать данный вопрос в международных организациях.
11 апреля Ассанж был арестован британской полицией в посольстве Эквадора в Лондоне. Латиноамериканская страна, семь лет назад предоставившая основателю WikiLeaks убежище, теперь отказалась обеспечивать его защиту.
В 2012 году Ассанж опасался экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании. Расследование было прекращено в 2017 году. Основатель WikiLeaks также опасается, что в Соединенных Штатах его могут приговорить к смерти за публикацию секретных документов Пентагона.
В 2013 году американский военнослужащий Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в том числе видеозапись убийства американскими военными мирных жителей Ирака. Бывший военный сменил пол и стал называться Челси Мэннинг. В 2017 году тогдашний президент США Барак Обама сократил Мэннинг срок пребывания в тюрьме, и она вышла на свободу.