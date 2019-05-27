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Назван способ использовать заброшенные российские земли

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Около 80 миллионов гектаров сельскохозяйственных территорий в России не используется по назначению. Эти земли недостаточно плодородны для выращивания на них пшеницы, сои и других культур, но их можно засаживать лесом, заявил представитель «Гринпис» Алексей Ярошенко принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

По его словам, если засадить эти земли лесом, то со временем объемы заготовленной древесины можно было бы увеличить на 35 процентов, до 288 миллионов кубометров в год. Кроме того, это позволило бы создать дополнительно около 97,5 тысячи рабочих мест.

Однако сейчас выращивать лес на сельскохозяйственных территориях в России запрещено. За это собственнику может грозить изъятие земли, а также штраф в размере до 700 тысяч рублей.

Изменить ситуацию может новая норма Лесного кодекса, в которой указано, что на землях сельскохозяйственного назначения могут располагаться леса, принадлежащие освоению с соблюдением целевого назначения таких земель. Норма вступит в силу 1 июля. Детали использования, охраны и воспроизводства таких лесов должно установить правительство. В то же время необходимо устранить противоречие с Земельным кодексом — добавить выращивание лесов в перечень допустимых видов использования земель сельхозназначения.

В настоящее время, по данным «Гринпис», больше всего заброшенных земель в Башкирии — 4,2 миллиона гектаров (30 процентов региона). Следом идут Новосибирская, Тверская, Смоленская, Кировская, Нижегородская области, Татарстан, Алтайский и Пермский края. Замыкает список Курганская область.

В начале мая стало известно, что деятельность человека за последние 50 лет нанесла вред целым экосистемам, привела к исчезновению или сокращению численности некоторых живых организмов и видов растений. Из-за истощения земель продуктивность планеты снизилась на 23 процента.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин предупредил об угрозе потери леса. По его словам, сейчас государству не удается навести порядок в этой сфере.

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