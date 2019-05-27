Познер оценил возможность застрелить Чубайса

Тележурналист Владимир Познер оправдал политического деятеля Анатолия Чубайса и назвал отношение к нему несправедливым. Его рассуждения по этому поводу опубликованы на сайте Познер Online.

Один из читателей попросил Познера вообразить ситуацию, в которой он имел бы возможность застрелить Чубайса. «Смогли бы вы выстрелить и стать народным героем?» — уточнил он у публициста.

Познер вспомнил, что однажды лично спросил у Чубайса, как ему живется с осознанием всеобщей ненависти в свой адрес. По его ответу он сделал вывод, что это очень непросто. Журналист заметил, что большинство относится к политику с неприязнью автоматически, даже не зная, за что его можно не любить.

«Вы совершенно не знаете, с чем столкнулись так называемые "камикадзе", то есть те, которые пришли к власти, когда вы стояли в очереди за мясом», — заключил Познер. По его словам, многие экономисты и политики после распада СССР должны были принимать непопулярные решения, так как не видели иного пути.

Телеведущий сравнил нелюбовь россиян к Чубайсу с непониманием политики Горбачева: «Но хочу сказать, что при том, что Чубайс не мой приятель, мягко говоря, но я считаю, что отношение к нему абсолютно несправедливое — и такое же несправедливое к Михаилу Сергеевичу Горбачеву», — заявил он. Познер отметил, что Горбачев не желал разваливать СССР, а хотел его изменить.

Анатолий Чубайс возглавляет госкорпорацию «Роснано». В 1990-е он руководил экономической и финансовой политикой в России, а затем был назначен председателем комитета по управлению госимуществом. По воспоминаниям Егора Гайдара, тогда Чубайс заявил, что его ставят на должность человека, которого впредь будут всегда винить распродаже России.

Ранее журналист оправдал нелюбовь россиян к жизни. Среди причин этого отношения он назвал «безрадостную религию» и сложное историческое развитие, включающее крепостничество и царизм.

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