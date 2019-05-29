Игорь Денисов ушел из футбола

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов завершил карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию SILA International Lawyers, представляющую интересы спортсмена.

В компании подтвердили, что игрок действительно решил уйти из футбола. 27 мая сообщалось, что московский «Локомотив» и Денисов решили прекратить сотрудничество. Соглашение было достигнуто по обоюдному согласию. За железнодорожников полузащитник выступал с 2016-го.

В середине мая Денисов перестал выходить на связь с руководством «Локомотива».К тому моменту футболист не появлялся в расположении команды в течение двух недель. Представитель полузащитника заявлял, что игрок лечится и в данный момент находится на больничном с открытой датой.

34-летний футболист выступал за «Локомотив» с 2016-го. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также сыграл в Лиге чемпионов. Также футболист известен по игре за московское «Динамо» и питерский «Зенит». Он провел 54 игры в составе сборной России.

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