«Локомотив» расстался с Игорем Денисовым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Игоря Денисова. Об этом сообщается на сайте красно-зеленых.

Отмечается, что договор между клубом и игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу», — отметил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. Сам Денисов в прощальном слове поблагодарил сотрудников клуба и отметил, что проведенное в стане железнодорожников время будет вспоминать с теплотой.

11 мая сообщалось, что Денисов перестал выходить на связь с руководством «Локомотива». Отмечалось, что к тому моменту футболист не появлялся в расположении команды в течение двух недель. Представитель полузащитника заявлял, что игрок лечится и в данный момент находится на больничном с открытой датой.

34-летний Денисов выступал за «Локомотив» с 2016-го. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также сыграл в Лиге чемпионов. Также футболист известен по игре за московское «Динамо» и питерский «Зенит». Он провел 54 игры в составе сборной России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



