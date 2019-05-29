Тренер «Челси» в гневе ушел с тренировки команды

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в гневе покинул тренировку команды перед финальным матчем Лиги Европы против «Арсенала». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Football on BT Sport.
Недовольство наставника вызвала ссора нападающего Гонсало Игуаина и защитника Давида Луиса. Разочарованный поведением подопечных, Сарри ушел с поля. О причинах конфликта игроков не сообщается.
Финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку.
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