Игрок «Челси» захотел воссоединиться с Роналду

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин желает вернуться в «Ювентус», чтобы играть в паре с форвардом Криштиану Роналду. Об этом сообщает Tuttosport.

Аргентинец играет в Лондоне на правах аренды, права на него принадлежат «Ювентусу». «Челси» имеет возможность выкупить трансфер футболиста, однако сам он хочет вернуться в Турин. При этом отмечается, что и сам лондонский клуб не заинтересован в том, чтобы оставить форварда.

Игуаин провел в «Челси» полгода. С зимы 2019-го он сыграл в 14 матчах Премьер-лиги и забил пять голов. Первую часть сезона он также провел в аренде в «Милане». «Ювентусу» нападающий принадлежит с 2016 года.

Роналду и Игуаин вместе играли в мадридском «Реале» в течение четырех лет. Аргентинец покинул испанский клуб в 2013-м, перейдя в «Наполи», а Роналду уехал из Мадрида летом 2018-го, подписав контракт с «Ювентусом».

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