Стали известны детали обмана Зеленского Верховной Радой

Лидеры фракций Верховной Рады изначально отказались поддерживать избирательную реформу президента Украины Владимира Зеленского. Это следует из опубликованной на сайте руководителя страны стенограммы их встречи, которая прошла 21 мая.

В документе говорится, что, хотя депутаты и поддержали предложение Зеленского отменить мажоритарную систему выборов и понизить порог прохождения в парламент до трех процентов, идею закрытых избирательных списков они отвергли. Так, лидеры Радикальной партии, депутатской группы «Возрождение» и депутатской группы «Воля народа» призывали президента сохранить открытые списки.

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан после отказа Верховной Рады рассмотреть предложенный президентом законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов» заявил, что депутаты обманули главу государства. Он пообещал опубликовать стенограмму, из которой видно, как депутаты «за ночь резко поменяли мнение».

Однако суть их позиции по закрытым спискам во время встречи и на следующий день после голосования оставалась неизменной. Так, глава фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов объяснял отказ своей фракции поддержать законопроект тем, что «пропорциональная система с закрытыми списками — это большая коррупция».

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, в свою очередь, называл предложенную президентом реформу авантюрой, «которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват власти». Спикер Рады Андрей Парубий, комментируя отказ парламента рассмотреть законопроект, заявил, что был «разочарован» предложением ввести закрытые списки.

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