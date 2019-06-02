Прервавшую матч полуголую модель лишили страницы с миллионом подписчиков

Instagram-аккаунт американской модели Кинси Волански, прервавшей финальный матч Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2), был заблокирован администрацией социальной сети.

Представители Instagram не объяснили причину блокировки. Волански также пока никак не прокомментировала ситуацию.

Акция Волански прошла 1 июня. Девушка, одетая в черный закрытый купальник, добежала почти до центра поля, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле.

Позже выяснилось, что модель состоит в отношениях с российским пранкером Виталием Здоровецким. На ее купальнике было написано Vitaly Uncensored — так называется блог Здоровецкого на YouTube, где он выкладывает розыгрыши прохожих с полураздетыми девушками.

После случившегося на страницу модели в Instagram подписались более 500 тысяч человек. Число подписчиков Волански до блокировки достигло почти миллиона.

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