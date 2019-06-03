Женщины назвали лучшие способы защититься от мужчин на улице

Пользовательницы соцсетей перечислили способы обезопасить себя от нападения в тех случаях, когда они выходят на улицу одни или в ночное время. Об этом девушки рассказали в треде в Twitter, начатом писательницей Амандой Дейберт (Amanda Deibert).

Дейберт призналась, что изначально увидела обсуждение способов защиты женщин во время пробежки в Facebook. Это натолкнуло ее на мысль узнать у своих подписчиков в Twitter, боятся ли они нападения на улице и какие меры предосторожности в связи с этим принимают. Тред писательницы стал вирусным, набрав почти две тысячи комментариев.

Многие сообщали, что носят с собой холодное оружие или дают его близким. «Моя дочь надевает жилет, и мы улучшили его так, чтобы в нем можно было спрятать нож. Мой племянник, служивший «морским котиком», научил ее использовать нож правильно», — делилась опытом с юзерами Kranium. Выяснилось, что некоторые даже не стараются скрывать, что связываться с ними не стоит. «Одна из моих соседок бегает с молотком» — удивила пользователей Royalhoeness.

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Для части комментаторов достаточно того, что с ними бегает их собака. Жена пользователя Rob берет с собой собаку и сына в костюме ниндзя с клюшкой для гольфа. Bri Ekanem не носит с собой нож или пистолет, но старается бегать в людных освещенных местах и каждый раз менять маршрут.

Еще одна девушка рассказала, что держит в руке ручку каждый раз, когда идет по темной улице, чтобы при нападении вонзить ее в шею агрессору. Многие признались, что поступают так же, но бывает, заменяют ручку ключами. Пользовательница Panic Turkey купила баллончик со слезоточивым газом, который окрашивает лицо нападавшего в зеленый цвет, чтобы потом его можно было найти.

В треде оставили комментарии и мужчины, которые написали, что понимают, как девушки могут их пугаться, поэтому стараются следовать от них на пробежке на расстоянии или вообще изменять маршрут.

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