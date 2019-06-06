Генпрокурор Украины обвинил Зеленского в финансировании терроризма

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушит статью о финансировании терроризма Уголовного кодекса Украины. Его заявление опубликовано на сайте издания «Украинская правда».

По словам генерального прокурора, торговля Киева с предприятиями ЛНР и ДНР возможна только после их регистрации в качестве налогоплательщиков в украинский бюджет. Такая схема действовала до 2017 года, пока руководство республик не приняло решение о национализации государственной и частной собственности на подконтрольных им территориях.

По этой причине, утверждает Луценко, возобновление торговли будет означать «легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет». Предложенную командой президента Владимира Зеленского программу урегулирования генпрокурор называет «криминалом».

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Предложение о снятии блокады с ЛНР и ДНР было озвучено 5 июня на встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, которого незадолго до этого назначил на должность представителя Киева Зеленский.

Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что предложение будет рассмотрено на следующем заседании группы и в случае одобрения станет «большим прорывом». Представители республик, в свою очередь, отмечали, что на прошедшей встрече был «определенный прогресс».

Однако на Украине эти предложения не встретили понимания. Помимо Луценко, против снятия экономической блокады также выступил экс-президент Украины Петр Порошенко, заявив, что такой шаг является предательством национальных интересов, поскольку способствует реализации «российского сценария».

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