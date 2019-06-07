Порошенко похвалил Зеленского за украденную речь

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал произнесенную в Брюсселе речь Владимира Зеленского, из-за которой нового главу государства обвинили в плагиате. Трансляцию брифинга, на котором было сделано заявление Порошенко, вел телеканал NewsOne.

Порошенко подчеркнул, что речь Зеленского действительно «родилась в его офисе». При этом он похвалил своего преемника за сохранение преемственности внешнеполитического курса. «Я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС», — сказал бывший глава государства.

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Поприветствовав тот факт, что первый государственный визит Зеленский совершил именно в Брюссель, Порошенко сказал, что полностью разделяет слова президента Украины об абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО. Кроме того, он добавил, что «это совершенно серьезно, это не троллинг».

Слова Зеленского, о которых идет речь, были произнесены во время его встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Тогда он сказал, что после вступления Киева в Евросоюз Россия «похоронит свои имперские амбиции». Пресс-секретарь Петра Порошенко заявил, что аналогичную речь ранее произнес экс-президент на съезде партии «Европейская солидарность».

Администрация президента Зеленского начала служебное расследование относительно идентичности этих выступлений. Предварительно установлено, что работники МИД, готовившие тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать спичрайтерами Порошенко.

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