Новый чемпион захотел десятки миллионов долларов за второй бой с Джошуа

Американский боксер Энди Руис-младший готов выйти на ринг против тяжеловеса Энтони Джошуа в Великобритании при условии, что получит за бой 50 миллионов долларов. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

«Конечно, было бы здорово провести реванш в США или Мексике. Но, все зависит от того, как мы договоримся. Если они хотят, чтобы я выступал на их территории — пожалуйста, пускай дадут мне 50 миллионов долларов. Обо всем можно договориться», — заявил Руис.

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4 июня боксер изъявил желание провести второй бой против Джошуа в Мексике, откуда родом его родители и где Руис начинал профессиональную карьеру. Он является первым чемпионом мира в тяжелом весе в истории спорта среди бойцов мексиканского происхождения.

В ночь на 2 июня Руис отправил Джошуа в нокаут в поединке за четыре чемпионских пояса. Таким образом, британец расстался с титулами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Джошуа проиграл впервые в карьере. До этого на его счету было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.

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