Под Екатеринбургом вспыхнул пожар в исправительной колонии

В поселке Гари Свердловской области начался пожар в исправительной колонии. Об этом в субботу, 8 июня, ТАСС сообщили в МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло на территории производственного ангара с переходом огня на четыре жилых корпуса. Общая площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.

Отмечается, что тушение пожара будет осуществляться с воздуха — к вылету готовится вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

В июле 2017 года при пожаре в больнице управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю во Владивостоке погибли четверо заключенных. Возгорание началось в хозяйственных помещениях медучреждения. На место были вызваны противопожарные расчеты МЧС, которые потушили огонь.

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