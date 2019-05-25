В Крыму сгорел дельфинарий

В Севастополе загорелась крыша дельфинария «Страна Дельфиния», передает «Говорит Москва» в субботу, 25 мая. Огонь уничтожил один павильон и находившиеся рядом торговые ларьки.
Люди и животные не пострадали, однако прибывшие на место спасатели эвакуировали двух дельфинов в более безопасный бассейн, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МЧС.
«Было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей», — отметил собеседник агентства.
Причина пожара пока не установлена.
Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 08:00 по московскому времени. Для тушения дельфинария привлекли 23 пожарных и 9 единиц техники. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров.