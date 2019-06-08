Дзюба оформил покер в отборочном матче к Евро-2020

Нападающий сборной России Артем Дзюба забил четыре мяча в матче с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против соперника завершилась со счетом 9:0. Дзюба отличился покером, забив на 31-й минуте с пенальти, затем на 73-й и 76-й, 88-й минутах. Теперь в активе форварда 35 матчей за сборную России и 20 забитых мячей.

Дзюба поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Он обошел Андрея Аршавина и Валерия Карпина, на счету которых по 17 голов. Лучший результат в российской истории показал Александр Кержаков (30), Владимир Бесчастных (26) и Роман Павлюченко (21).

В конце мая сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги. Мендеш представляет интересы многих известных футболистов, в частности форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По итогам сезона-2018/2019 Российской премьер-лиги Дзюба забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач. В составе петербургского «Зенита» он стал чемпионом России.

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