Прервавшая финал ЛЧ модель рассказала о возросшей популярности среди футболистов

Американская модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», рассказала о возросшей популярности среди футболистов. Ее слова приводит The Sun.

Волански заявила, что несколько игроков «Ливерпуля» флиртовали с ней через личные сообщения в Instagram. «Один из них отправил мне эмодзи с сердечком, другой написал, что видел мой забег во время матча», — отметила она. Модель призналась, что не знала, кто ей пишет, до тех пор, пока не открыла их профили в соцсетях.

По словам Волански, каждому из них она рассказала, что уже состоит в отношениях с блогером Виталием Здоровецким. Она назвала его самым милым парнем на свете и выразила надежду выйти за него замуж.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» прошла 1 июня и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Волански в первом тайме выбежала на поле. Она была одета в купальник, на который было нанесено название YouTube-канала Здоровецкого. Девушка добежала почти до центра поля, ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле. В результате УЕФА оштрафовал модель на 15 тысяч евро.

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