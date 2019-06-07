Прервавшая финал ЛЧ модель показала способ раздевания перед забегом

Youtube / VitalyzdT

Американская модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», показала, как раздевалась во время матча. Видео появилось на YouTube-канале ее молодого человека — блогера Виталия Здоровецкого.

В ролике Волански продемонстрировала платье, которое можно было снять одним движением руки. После этого модель осталась в купальнике и могла беспрепятственно выбежать на поле.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» прошла 1 июня и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Волански в первом тайме выбежала на поле. Она была одета в купальник, на который было нанесено название YouTube-канала Здоровецкого. Девушка добежала почти до центра, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле. В результате УЕФА оштрафовал модель на 15 тысяч евро.

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