Прервавшую финал Лиги чемпионов полуголую модель наказали

Американская модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», получила штраф на сумму 15 тысяч евро. Об этом сообщает Marca.

Волански обязали заплатить пять тысяч евро за то, что она выбежала на поле во время игры. Если это повторится в будущем, она будет оштрафована на восемь тысяч. Также УЕФА выписала ей штраф в размере 10 тысяч евро за рекламу YouTube-канала Vitaly Uncensored, автором которого является ее молодой человек пранкер Виталий Здоровецкий.

Отмечается, что акция Волански может принести YouTube-каналу до 3,5 миллиона евро. Такую оценку дали эксперты из аналитической компании Apex Marketing Group, специализирующейся на рекламе в спорте.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» прошла 1 июня. Волански в первом тайме выбежала на поле. Она была одета в один купальник, на который было нанесено название YouTube-канала ее возлюбленного. Она добежала почти до центра, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле.

Победу в финале со счетом 2:0 одержал «Ливерпуль».

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