Объяснена причина «цензуры» фильма об Элтоне Джоне

Удаление гей-сцен и эпизодов с наркотиками из фильма о жизни британского певца Элтона Джона «Рокетмен» обусловлено интересами бизнеса, а не цензурой. Об этом рассказал министр культуры России Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Самоцензура, о которой вы говорите — это внутреннее дело производителей и дистрибьюторов, она регулируется их собственными представлениями о нравственности и бизнесе», — заявил он. Затем глава Минкульта поправился и добавил, что речь идет даже не о самоцензуре, а о «просто бизнесе».

По словам Мединского, производители хотят продвигать свой продукт на российский рынок и заработать на этом. Им нужна прибыль, а не демонстрация политических взглядов, отметил он. Министр культуры резюмировал, что в ведомство попадает готовый продукт, «никакого отношения к его созданию госорганы не имеют».

Ранее глава ведомства поддержал решение вырезать эпизоды с гей-сексом и наркотиками из фильма. По его словам, прокатчик действовал в рамках закона.

Предпремьерный показ «Рокетмена» прошел в Москве 31 мая. Тогда же стало известно, что из российской версии картины исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».

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