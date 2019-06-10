YouTube заблокировал видео с Шамилем Басаевым

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала доступ к роликам с заявлениями лидеров бандформирований, в частности, чеченского террориста Шамиля Басаева. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ведомство приняло такие меры по требованию Генпрокуратуры во исполнение закона о недопустимости оскорбления государственных символов, вступившего в силу в конце марта. Данный документ позволяет российским органам власти без санкции суда добиваться блокировки материалов в сети, содержащих «явное неуважение» к обществу, государственным символам и самим властям.

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О каких конкретно роликах с участием Басаева идет речь, не уточняется, но на YouTube все еще можно найти в открытом доступе видеозаписи его заявлений, например, о терактах в Беслане и Буденновске.

В марте этого года сайт «Правда Беслана», занимающийся общественным расследованием бесланского теракта, по требованию Роскомнадзора удалил страницу с фотографиями записок, которые передавали террористы. Ресурс, в частности, обнародовал записку Басаева, переданную 2 сентября 2004 года первому президенту Ингушетии Руслану Аушеву.

Шамиль Басаев был убит в июле 2006 года. Он воевал за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава России, участвовал в обеих чеченских войнах и организовал такие теракты, как нападение на Буденновск, захват заложников на Дубровке, взрыв на стадионе, в результате которого погиб первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, взрывы пассажирских самолетов и захват школы в Беслане.

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