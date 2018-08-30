В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии

Пользователи Twitter после смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона вспомнили о его концерте в Грозном летом 1997 года, который в то время находился под контролем властей непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ее органы власти признаны в России террористическими организациями). На этом мероприятии с певцом встретился один из лидеров чеченских сепаратистов, тогдашний первый вице-премьер ЧРИ Шамиль Басаев.

Как писал «Коммерсантъ», Кобзон тогда стал первой российской знаменитостью, побывавшей в Чечне после окончания первой войны и избрания Аслана Масхадова президентом ЧРИ. Концерт прошел на грозненском стадионе «Динамо» (сейчас — стадион имени Султана Билимханова). Певец исполнил, в частности, «Песню о Грозном».

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Газета со ссылкой на конферансье концерта Светлану Моргунову отмечала, что Кобзон согласился приехать в город только после получения личного приглашения от Масхадова, а среди зрителей «по большей части были боевики, выражавшие свой восторг пальбой в небо». Присутствовавший на концерте Басаев от имени властей ЧРИ наградил артиста пистолетом Макарова.

Кобзон позднее рассказывал журналу «Итоги», что решился на поездку в Грозный, чтобы показать, что Басаеву не запугать его. По его словам, он отказался следовать традиции вайнахов стрелять в воздух из подаренного оружия и в итоге сдал пистолет в ФСБ. Оружие ему впоследствии не вернули, о чем певец, по собственному признанию, сожалел.

Артист также известен тем, что первым вступил в переговоры с террористами, захватившими заложников на Дубровке в Москве в октябре 2002 года. Благодаря его усилиям были освобождены женщина и трое детей. Ответственность за тот теракт брал на себя Басаев.

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