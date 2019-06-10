Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Кремль прокомментировал дело журналиста Голунова
ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»
Пенсионерка в розовой пижаме выпала за борт круизного лайнера и пропала
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем топе без белья
Иран пообещал ответ на угрозы Израиля и обвинил США в преступлении
Капитан «Аякса» раскрыл детали разговора с Роналду во время финала Лиги наций
Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком
Сын Алибасова заявил о критической ситуации с отцом
Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за невыполненного обещания Зеленского
Новости партнеров

В Москве пройдет фестиваль «плохого кино» What the Film?!

Перейти в «Мою Ленту»

С 27 июня по 3 июля в Москве в кинотеатре «Иллюзион» пройдет фестиваль «плохого кино» — What the Film?! Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На фестивале будет представлено две программы: «Эти замечательные восьмидесятые» и «Культовые фильмы XXI века». В рамках первой гости фестиваля смогут увидеть такие киноленты, как «Дом у дороги» с Патриком Суэйзи, «Коммандос-ниндзя» — оммаж всем лучшим боевикам 1980-х, начиная с «Хищника», а также картину «Кобра» с Сильвестром Сталлоне.

Вторая часть включает в себя фильм «Птицекалипсис: Шок и трепет» — работа про то, как плохо нарисованные на компьютере птицы в массовом порядке начинают убивать людей. Помимо этого будет показана одна из самых противоречивых лент в истории искусства «Клёвый Кот спасает детей» и картина, признанная одним из самых странных феноменов актуальной культуры, «Опасные мужчины».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:03 9 июня

Неубиваемые

Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
13:47Сегодня

Сын Алибасова заявил о критической ситуации с отцом

20:11 9 июня

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

13:03Сегодня

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон и заинтересовал Макгрегора

Культура00:01 7 июня

«Люди реально засыпали на моих фильмах»

Джеймс Макэвой о новых «Людях Икс», ужасах супергеройства и своей репутации
12:24Сегодня

Звезда сериала «Во все тяжкие» раскритиковал Трампа за его отношение к СМИ

18:49 9 июня

Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова

11:24Сегодня

Рэпер из Geto Boys умер от рака

Культура00:06 1 июня
Владимир Маяковский и Лиля Брик

Мои борьба, тюрьма и чертовщина

13 лучших книг лета: биография Лили Брик, двухтомник Мураками и Стивен Фрай
10:41Сегодня

Запашный с детьми попал в аварию в центре Москвы

06:12Сегодня

Объяснена причина «цензуры» фильма об Элтоне Джоне

05:01Сегодня

Стало известно об осложнениях у Бари Алибасова

Россия
«Что ты за мать! Жила бы с детьми в Дагестане!»
История дагестанки, которая пережила похищение, насильственный брак и потерю детей
«Святой он или нет — жизнь покажет»
Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов
Иван Голунов«Натянуть показания, усилить симптомы, пойти на хитрость»
Что российские врачи думают о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Россиянам дали рекомендации по выбору мороженого
Кремль прокомментировал дело журналиста Голунова
Россиянин откусил медведю язык в драке
Названа дата запуска поездов на Крымском мосту
Все материалы
Мир
«Честно говоря, я даже плакать не могла»
Этих людей освободили от террористов. Но их страдания продолжились
Иран пообещал ответ на угрозы Израиля и обвинил США в преступлении
Сирийская армия нацелилась на важный холм
Иран не увидел необходимости в С-400
Иран обвинил Европу в бездействии
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
В Латвии обвинили Россию в падении рождаемости
Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского
Российский посол в Белоруссии назвал свою главную задачу
Партия Зеленского назвала основные принципы своей программы
Украинские националисты объединились для выборов в Раду
Все материалы
Экономика
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Подвели под статью
Основного владельца «Тольяттиазот» назвали организатором преступного сообщества
«Они не научились обращаться с деньгами»
Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики
Подсчитаны потери России из-за теневой экономики
Подсчитано количество поддельных сигарет в России
России предрекли снижение бедности
Назван самый вкусный квас
Все материалы
Силовые структуры
Сумеречная зона
Маньяки, каннибалы, террористы: где спрятана самая мрачная колония России
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Телефонные террористы «заминировали» дом певца Газманова
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
Полковника Захарченко признали виновным по делу о взятках
Все материалы
Наука и техника
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Дивный новый мир
Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы
У Су-57 нашли «новое направление»
ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»
Японский F-35A утонул из-за «потери ориентации в пространстве»
Все материалы
Спорт
«Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»
Лучшую теннисистку мира едва не убили в разгар матча. Это покушение сломало ей жизнь
Капитан «Аякса» раскрыл детали разговора с Роналду во время финала Лиги наций
Смертельно больной бывший футболист «Зенита» устроит прощальную вечеринку
Головкин нацелился на третий бой против Альвареса
Боксер «отключил» соперника спорным ударом
Чемпион мира подшутил над Головиным после разгрома Сан-Марино
Российская фигуристка рассказала о сложностях в работе с Тутберидзе
Все материалы
Культура
Неубиваемые
Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
«Люди реально засыпали на моих фильмах»
Джеймс Макэвой о новых «Людях Икс», ужасах супергеройства и своей репутации
Дуэт «Nonotak»«Эти звуки никогда раньше не слышали»
Дуэт из Парижа создает головокружительные иллюзии и искажает пространство
Сын Алибасова заявил о критической ситуации с отцом
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон и заинтересовал Макгрегора
Звезда сериала «Во все тяжкие» раскритиковал Трампа за его отношение к СМИ
Рэпер из Geto Boys умер от рака
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд вынес решение под крики «Свободу!» и «Иван невиновен!»
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Остроумное оправдание ребенка перед матерью умилило пользователей сети
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Реклама подержанного гроба озадачила пользователей сети
Глава МВД ушел от вопросов про журналиста Голунова
Все материалы
Ценности
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Назван самый «залайканный» человек в Instagram
Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем топе без белья
Самая молодая миллиардерша отпраздновала порабощение женщин и пожалела
Несуразный смокинг Трампа на встрече с королевой подняли на смех
Все материалы
Путешествия
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Что ты здесь делаешь, идиот?!»
Россиянин познал все ужасы путешествия по Африке, но это его не остановило
Пограничники заставили женщину раздеться во время досмотра и пошли под суд
Пенсионерка в розовой пижаме выпала за борт круизного лайнера и пропала
Трое туристов умерли на тропическом острове от загадочной болезни
Раскрыты алкогольные пристрастия россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Слепой альпинист впервые самостоятельно взошел на опасную скалу
Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком
Лотерейный билет в США сорвал джекпот в полмиллиарда долларов
Безутешные родители по ошибке похоронили чужого ребенка
Все материалы
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Самые продаваемые автомобили России
25 самых популярных моделей мая
Теплый ламповый дизельпанк
Иллюстратор рисует СССР «с человечекским лицом»
Деcять альтернатив BMW M8
От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов
Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннесса
Самый агрессивный Bugatti Chiron выставили на продажу
Российский губернатор признал Aurus слишком дорогим для себя
Все материалы
Дом
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
В Узбекистане предложили избавиться от слова «квартира»
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Лолита дала непечатную оценку своему суду с ТСЖ
Все материалы