В Москве пройдет фестиваль «плохого кино» What the Film?!

С 27 июня по 3 июля в Москве в кинотеатре «Иллюзион» пройдет фестиваль «плохого кино» — What the Film?! Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На фестивале будет представлено две программы: «Эти замечательные восьмидесятые» и «Культовые фильмы XXI века». В рамках первой гости фестиваля смогут увидеть такие киноленты, как «Дом у дороги» с Патриком Суэйзи, «Коммандос-ниндзя» — оммаж всем лучшим боевикам 1980-х, начиная с «Хищника», а также картину «Кобра» с Сильвестром Сталлоне.

Вторая часть включает в себя фильм «Птицекалипсис: Шок и трепет» — работа про то, как плохо нарисованные на компьютере птицы в массовом порядке начинают убивать людей. Помимо этого будет показана одна из самых противоречивых лент в истории искусства «Клёвый Кот спасает детей» и картина, признанная одним из самых странных феноменов актуальной культуры, «Опасные мужчины».

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