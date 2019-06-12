Черчесов оценил перспективы Дзюбы в АПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не сомневается, что форварду национальной команды Артему Дзюбе удастся проявить себя в чемпионате Англии. Об этом специалист сообщил после матча против Кипра в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У Артема есть высокий уровень мастерства, характер. Если он мотивирован, все знают, на что он способен. Уверен, что у него все получится. Сомневаться в своих игроках — это не про меня», — заявил 55-летний специалист.

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11 июня сборная России обыграла Кипр со счетом 1:0 (гол на счету Алексея Ионова). Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Дзюба провел на поле весь матч. До этого форвард отметился покером в игре против Сан-Марино, где россияне добыли крупнейшую победу в истории сборной (9:0).

30 мая сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать переход 30-летнего Дзюбы из «Зенита» в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Летом 2018-го нападающий подтвердил интерес из Англии. Речь шла о клубах из середины турнирной таблицы.

По итогам сезона-2018/2019 Дзюба забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. В составе «Зенита» он стал чемпионом России.

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