Мамаев объяснил свою улыбку в суде

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев объяснил, почему улыбался на протяжении судебного процесса. Его слова приводит Sport24.

Мамаев заявил, что приехал на судебное заседание в хорошем настроении. Он поблагодарил семью и болельщиков за поддержку. «Мы перед всеми извинились, все сделали. Не плакать же нам», — отметил футболист.

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Ранее 13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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