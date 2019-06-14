Кокорин померился сроками с убийцей

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал приговор суда. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?» — задался вопросом футболист.

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13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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