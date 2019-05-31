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Семак высказался о возвращении Кокорина в «Зенит»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Александра Кокорина в команде. Его слова приводит «Фонтанка».

Семак выразил надежду, что клуб предложит форварду новый контракт. По его словам, Кокорин — талантливый футболист, который сможет помочь команде. При этом тренер отметил, что не оправдывает поступок игрока. «Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо. Но если человек раскаивается, то наказание чрезмерное», — добавил он.

Тренер вспомнил, что в юности и сам участвовал в драках, но «без поножовщины». По его мнению, каждый в жизни сталкивался с пьянками и драками, однако, если они не повлекли за собой серьезных последствий для здоровья, то и наказание должно быть адекватным.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». У игроков есть право просить об условно-досрочном освобождении.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Контракт футболиста с клубом истекает в июле 2019 года.

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