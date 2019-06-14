Болельщики устроили свадьбу в перерыве матча сборной России

В перерыве матча отборочного раунда к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Кипра прошла свадебная церемония. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Церемония прошла на стадионе «Нижний Новогород» в перерыве. В брак вступили победили конкурса, проводимого Российским футбольным союзом (РФС) и платежной системой «Мир», являющейся официальным спонсором сборной России с марта 2018 года.

Также во время матча проводилось голосование на лучшего игрока, победителем которого стал Александр Головин. Приз от платежной системы «Мир» ему вручили игроки сборной России по футболу слепых Илья Федоров и Андрей Демин.

Сборная России одержала победу над Кипром со счетом 1:0. В отборочной группе I команда идет на втором месте.

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