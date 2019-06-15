Россиянам разъяснили их права при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор рассказал, что граждане России могут требовать от авиаперевозчика в случае задержки рейса. Такую памятку ведомство разместило на своем официальном сайте.

Россиянин может потребовать от авиакомпании компенсацию за исключением случаев, когда задержка вылета произошла по не зависящим от перевозчика причинам или вследствие устранения технической неисправности судна, которая угрожала безопасности пассажиров. Неустойка оценивается в 25 процентов от МРОТ за каждый час просрочки, но составляет не более 50 процентов от стоимости билета.

О задержке перевозчик должен предупреждать пассажира заранее любым доступным способом. Если самолет не вылетел вовремя, авиакомпания обязана дать пассажирам возможность совершить два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте, а также предоставить комнату матери и ребенка для пассажиров с детьми до семи лет.

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Если задержка составляет более двух часов, пассажиры должны быть обеспечены прохладительными напитками. Если люди ожидают свыше четырех часов, им обязаны дать горячее питание. По прошествии восьми часов днем и шести часов ночью с момента запланированного времени вылета пассажирам предоставляется гостиница. Трансфер до нее и хранение багажа также должны быть бесплатными.

В мае вылет самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» задержался в аэропорту Кольцово из-за технических проблем.

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