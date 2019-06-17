Преемника Роналду купит принципиальный соперник «Реала»

Мадридский «Атлетико» приобретет португальского полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша. Об этом сообщает Marca.

Мадридцы опередили «Манчестер Сити» в борьбе за 19-летнего португальца. Сделка обойдется «Атлетико» в 120 миллионов евро (сумма отступных в контракте Фелиша). Руководство клуба рассчитывает, что хавбек сможет заменить покинувшего «Атлетико» француза Антуана Гризманна.

В мае сообщалось об интересе английских клубов к Фелишу. Претендентами назывались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Оба клуба были готовы расстаться с требуемыми за игрока 120 миллионами евро.

В минувшем сезоне футболист провел 26 матчей в чемпионате Португалии. Фелиш отметился 15 забитыми мячами и отдал семь голевых передач. Потенциал игрока оценил его соотечественник — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сообщалось, что 34-летний форвард рассчитывает на то, что руководство туринцев обратит внимание на Фелиша, которого считает своим преемником в футбольном мире.

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