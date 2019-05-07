«Манчестер Сити» нацелился на преемника Роналду

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Бенфики» португальца Жоау Фелиша. Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что «горожане» сперва рассчитывают завершить сделку по переходу другого португальца Бруно Фернандеша из «Спортинга». Фелиш — следующий в списке игроков, которых хочет видеть в команде главный тренер Пеп Гвардиола.

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Отмечается, что в 19-летнем португальце видят замену испанцу Давиду Силве. Следующий сезон станет для ветерана клуба последним согласно нынешнему контракту.

Фелиш отметился 18 забитыми мячами в 41 матче за «Бенфику». Потенциал футболиста оценил его соотечественник — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Последний в свою очередь рассчитывает, что руководство туринцев обратит внимание на Фелиша, которого считает своим преемником в футбольном мире.

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