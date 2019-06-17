Получено средство против смертельной болезни мозга

Исследователи из Чикагского университета в США выяснили, что белок-предшественник бета-амилоида (APP) может предотвращать развитие нейродегенеративного заболевания у мышей, аналогичного болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые выявили, что определенные фрагменты AAP играют важную роль в обеспечении когнитивных функций и могут предотвратить развитие смертельно опасного состояния. При этом известно, что другая часть белка — бета-амилоид — входит в состав амилоидных бляшек, являющихся главным признаком болезни Альцгеймера.

Один из сегментов белка может участвовать в сигнальном механизме, который обеспечивает формирование новых воспоминаний, в том случае, если прикрепляется к клеточной мембране. Исследователи модифицировали APP, создав новое соединение mAICD, легко присоединяющееся к клеткам. Когда грызунам, предрасположенным к раннему развитию симптомов болезни Альцгеймера, вводили вирусы, провоцирующие высокую активность mAICD, через шесть месяцев после рождения животные не демонстрировали симптомы заболевания в отличие от тех мышей, которые не получали модифицированную версию белка.

В настоящее время исследователи изучают воздействие mAICD на мозг взрослых мышей, уже пораженный болезнью Альцгеймера.

На данный момент от болезни Альцгеймера страдают 26 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году их число увеличится в четыре раза. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой. Заболевание пока является неизлечимым и оканчивается смертью.

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