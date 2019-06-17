Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отдал пас пяткой через плечо во время благотворительного матча в Лондоне. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте ITV.

Карлос, игравший за сборную мира против команды Англии, в одном из эпизодов пропустил летевший мяч за спину и, не дав ему упасть на газон, ударил по нему пяткой. Снаряд перелетел через плечо бразильца и попал точно в ноги его партнеру Роберу Пиресу.

Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сборная мира одержала победу — 3:1.

Роберто Карлос — чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. Защитник известен по выступлениям за «Интер», мадридский «Реал», «Фенербахче». С 2011 по 2012 год он играл в махачкалинском «Анжи».

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