Британское СМИ поплатилось за ложные допинговые обвинения

Британская газета Daily Mail заплатит бывшему защитнику сборной Бразилии Роберто Карлосу за ущерб, нанесенный после обвинения в использовании допинга. Об этом сообщается на сайте издания.

«Роберто Карлос был ошибочно обвинен в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе когда сборная Бразилии стала чемпионом мира 2002 года. Мы признаем, что это утверждение не соответствует действительности», — говорится в заявлении журналистов.

Британцы также согласились выплатить футболисту компенсацию за моральный ущерб.

Daily Mail обвинило Карлоса в употреблении допинга на основании фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, который был показан 10 июня 2017 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало расследование в отношении футболиста.

Карлос завершил карьеру в 2015 году. Защитник выигрывал чемпионат мира со сборной Бразилии и трижды становился победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».

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