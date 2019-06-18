Владельца «Краснодара» обвинили в предательстве Мамаева

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов раскритиковал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за намерение расстаться с игроком. Его слова передает RT.

Юрист назвал поведение Галицкого «предательством». «Павел не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. Никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», — полагает Бушманов.

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13 июня Мосгорсуд отменил приговор по делу Мамаева и другого футболиста Александра Кокорина от 8 мая. Однако сроки заключения суд оставил без изменений.

8 мая Пресненский суд Москвы вынес решение по делу спортсменов. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — год и пять месяцев.

В апреле Галицкий заявил, что «Краснодар» ищет возможности расторгнуть контракт с 30-летним Мамаевым. Бизнесмен отметил, что футболисты должны быть примерами для подражания, и подчеркнул, что клуб обязан реагировать на подобные действия игроков.

С октября 2018-го игроки находились в СИЗО. Содержание Мамаева и Кокорина под стражей неоднократно продлевалось. 8 октября игроки устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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