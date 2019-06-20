Неизвестный расстрелял 10 человек у ночного клуба в США и скрылся

Десять человек ранены в результате стрельбы около ночного клуба в городе Аллентаун в американском штате Пенсильвания. Об этом рассказала местная газета Allentown Morning Call.

Инцидент произошел возле клуба Deja Vu ранним утром 20 июня.. Все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Сообщается, что стрелок сразу же покинул место преступления на машине и до сих пор не задержан. По некоторым данным, это была женщина. Мотивы поступка неизвестны.

По словам полицейских, ведущих расследование, нападение стало рекордным в этом округе по числу пострадавших.

В 2018 году неизвестные ворвались в ночной клуб и устроили стрельбу: в результате погибли 14 человек. Мотивы нападения не были установлены.

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