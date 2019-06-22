В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Военный конфликт между Россией и НАТО маловероятен, но возможен. К такому выводу пришел автор доклада «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО» в Оборонном колледже НАТО, передает РИА Новости.

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Аналитик предположил, что этот регион может стать для Москвы способом для разрушения архитектуры безопасности Европы. Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности про расширению передового присутствия, говорится в документе.

11 июня замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена защищать свою безопасность всеми доступными средствами. Дипломат отметил, что Россия предлагала выстраивать общеевропейскую безопасность как раньше — «поверх барьеров и разделительных линий», но такой проект отвергли. В итоге сейчас страны НАТО открыто говорят, что неделимость безопасности может касаться только самого альянса.

13 июня стало известно, что США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Помимо техники, в восточноевропейскую страну будут переброшены тысяча военнослужащих.

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