Валуев рассказал об «условно смертельном» заболевании

Депутат Госдумы, бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев рассказал о том, что продолжает бороться с последствиями операций по удалению опухоли в мозгу. Интервью со ним вышло в эфире телеканала ТВЦ.

По словам 45-летнего Валуева, имеющееся у него заболевание можно назвать «условно смертельным». Несмотря на несколько операций, до конца избавиться от опухоли в мозгу ему не удалось.

«Сейчас мне необходимо ежемесячно проходить терапию», — заявил он. Оттягивание проблемы, по его словам, грозит ухудшением состояния.

О том, что опухоль в мозгу стала причиной завершения спортивной карьеры Валуева, стало известно в 2013 года. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни.

Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

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