Валуев отреагировал на новости о раке мозга

Депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Валуев уточнил свой диагноз. Об этом он рассказал «Комсомольской Правде».

По данным издания, Валуев ответил на телефонный звонок во время шумной вечеринки. «Раковые больные разве так гуляют?» — поинтересовался он.

«Никакого рака мозга нет. Это акромегалия, а не рак», — признался бывший боксер. Он предположил, что кто-то неправильно понял, о какой опухоли идет речь, и решил преувеличить. «Кто-то ляпнул, а теперь все переписывают», — добавил он.

22 июня в эфире ТВЦ депутат Госдумы рассказал, что что продолжает бороться с последствиями операций по удалению опухоли в мозгу. По словам 45-летнего Валуева, имеющееся у него заболевание можно назвать «условно смертельным». Несмотря на несколько операций, до конца избавиться от опухоли в мозгу ему не удалось.

О том, что опухоль в мозгу стала причиной завершения спортивной карьеры Валуева, стало известно в 2013 году. Тогда боксер признался, что доброкачественное образование угрожало его жизни.

Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

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