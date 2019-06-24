В Бельгии заявили о предотвращении теракта в посольстве США

В Бельгии арестовали человека, подозреваемого в подготовке террористической атаки в посольстве США. Об этом сообщили в понедельник, 24 июня, прокуроры, передает Reuters.

По их информации, бельгийская полиция арестовала злоумышленника 22 июня, ему уже предъявлены обвинения. Полное имя мужчины не называется, известны лишь его инициалы — М. Г.

Подозреваемый своей вины не признает, отметили в прокуратуре. В то же время у следствия и обвинения было множество сходящихся фактов, которые и заставили их полагать, что этот человек готовил теракт. Указывается, что никакие подробности пока опубликованы не будут, поскольку расследование по делу в настоящее время продолжается.

20 июня сообщалось, что в США беженца из Сирии обвинили в подготовке теракта в церкви. Мужчину арестовали, ему также вменили попытку материально поддержать террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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