Названа самая продвинутая технология древней цивилизации

Специалисты Региональной инициативы по гидрологическому мониторингу экосистемы Анд в Южной Америке пришли к выводу, что древние системы водоснабжения в Перу при условии их восстановления способны справиться с современными засухами и обеспечить пресной водой нынешнее население страны. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению исследователей, дополнительные запасы воды, которые истощаются к началу засушливого сезона, могут быть получены с помощью горных систем для отвода дождевой воды. Древняя перуанская цивилизация создавала их еще в 600 году нашей эры. Одна из них находится в районе Уамантанга (провинция Канта, регион Лима). Ученые выяснили, что воде потребуется в среднем около 45 дней, чтобы пройти всю систему.

Согласно подсчетам, если увеличить масштаб систем водоснабжения в соответствии с современной численностью населения, то станет возможно использовать 99 миллионов кубических метров дождевой воды в год. Это увеличит количество воды, доступной в засушливый сезон, до 33 процентов в первые месяцы и на 7,5 процента в последующие месяцы.

Сезонная изменчивость в доступе к пресной воде, типичная для Перу, усугубляется антропогенным воздействием, в том числе таянием высокогорных ледников, вызванным глобальным потеплением. Люди также способствуют эрозии почвы, что делает грунт слишком слабым для строительства крупных плотин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!