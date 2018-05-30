Объяснено происхождение древней развитой цивилизации

Генетики Университета Сан Мартина де Порреса в Перу выяснили, что правители древних инков, основавшие индейское государство в Южной Америке в XI-XVI веках, генетически связаны с людьми, жившими на берегу озера Титикака, а также населявшими регион Куско на юго-востоке Перу. Результаты научной работы опубликованы в журнале Molecular Genetics and Genomics. Об этом сообщает издание Science Alert.

Империя инков, или Тауантинсуйу, являлась крупнейшим древним государством Америки до вторжения конкистадоров и включало территорию нынешних Перу, Чили, Боливии и Эквадора. Оно прекратило свое существование в 1572 году, когда европейскими захватчиками был обезглавлен последний правитель инков — Тупак Амару.

В настоящее время прямые потомки инков проживают в Центральных Андах, однако мало известно о родословной правителей империи. Существует несколько легенд о происхождении Манко Капаку — первого Инка (верховного правителя), основавшего Тауантинсуйу. Согласно первой из них, предки Инки жили в провинции Паруро в регионе Куско. Другая версия гласит, что линия правителей произошла от людей, проживавших на острове Соль на острове Титикака, в 350 километрах от Куско.

Исследователи проанализировали образцы ДНК, полученные у жителей города Пуно и региона Куско. Их сравнили с тремя тысячами других образцов генетического материала, взятых у потомков Инки, называемых панаками. Оказалось, что у этих групп людей имеется генетическое сходство, что указывало на то, что обе легенды близки к истине. Ученые считают, что предки верховного правителя мигрировали из региона Пуно в Куско, после чего было создано Тауантинсуйу.

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