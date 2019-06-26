Во Франции снимут запрет на MMA

Смешанные единоборства (MMA) станут официальным видом спорта во Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняну подтвердила, что MMA будут легализованы с 2020 года. В настоящее время министерство ожидает заявок со стороны федераций единоборств, которые возьмут на себя регулирование любительского и профессионального MMA.

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) уже отреагировали на данное решение французского министерства. «Мы приветствуем данное заявление властей, которое является первым шагом по внедрению MMA в систему французского спорта», — отметил вице-президент организации Лоуренс Эпштейн.

MMA запретили во Франции в 2016-м. Тогда французские власти заявили, что этот вид спорта станет законным только в том случае, если за него будет отвечать одна из федераций.

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