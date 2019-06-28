Перепуганный пассажир попытался открыть дверь самолета

Один из пассажиров самолета тайской авиакомпании Thai Lion Air попытался открыть аварийный выход самолета. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел на борту авиалайнера, который должен был вылететь из Бангкока в Ухань (Китай). Прямо перед взлетом один из пассажиров схватился за ручку двери и потянул ее вниз. Туриста задержала местная полиция. Он объяснил свои действия крайним испугом и извинился перед бортпроводниками, признав, что ему не следовало пытаться открыть аварийный выход.

В результате рейс в Ухань задержали на два часа.

Ранее сообщалось, что пассажирку авиакомпании Jet2 арестовали за попытку открыть аварийную дверь самолета во время рейса из Лондона в Даламан (Турция). Как только самолет взлетел, 25-летняя британка начала раздражать соседей и вела себя все более агрессивно. В итоге она попыталась открыть аварийную дверь, но пассажиры и бортпроводники повалили ее на пол, чтобы утихомирить. В самолете началась паника, и ему пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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