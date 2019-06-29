Спорт
 
Россия
Матч окончен
54:67
(19:16, 13:24, 15:13, 7:14)
Бельгия
ЧЕ-2019 (ж) • Группа D. 1-й тур
Краснодар
Краснодар
Матч окончен
1:0
ЦСКА
Москва
Кубок Париматч Премьер • 1-й тур
Сербия
Матч окончен
77:63
(23:16, 18:16, 12:21, 24:10)
Россия
ЧЕ-2019 (ж) • Группа D. 2-й тур
Венесуэла
Матч окончен
0:2
Аргентина
Кубок Америки • 1/4 финала
Колумбия
Матч окончен
0:0
(4 : 5)
4 : 5
Чили
Кубок Америки • 1/4 финала
Краснодар
Краснодар
Завтра
Начало в 11:30 (МСК)
Ростов
Ростов-на-Дону
Кубок Париматч Премьер • 2-й тур
Последние новости
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Генерал-майора Росгвардии поймали пьяным за рулем
Ветеринары прокомментировали появление зеленого голубя в Москве 
Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие Победы
Восставший из могилы житель Сочи оказался страдающим от псориаза казахстанцем
Саудовской Аравии нашли замену для добычи российского газа
Крупнейший сервис с авиабилетами оправдался за исчезновение рейсов в Крым
Неудачный научный эксперимент на уроке сжег школьнику лицо
Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов
Новости партнеров

В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова

Перейти в «Мою Ленту»
Денис Глушаков

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Слухи о том, что клуб предложил полузащитнику именно эту сумму, Айдамиров назвал «чушью полной». Гендиректор «Ахмата» также рассказал, что во время переговоров Глушаков дал понять, что деньги для него вторичны и что он желает играть. Айдамиров отметил, что стороны договорились за один день.

О переходе Глушакова в «Ахмат» стало известно 29 июня. Он подписал контракт по схеме «1+1».

Последним клубом Глушакова был московский «Спартак». 19 июня стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года, а в 2017-м в статусе капитана помог команде стать чемпионом России. Полузащитник с осени 2018-го испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых.

«Ахмат» в сезоне-2018/2019 занял восьмое место в чемпионате России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генеральный директор "Ахмата": "Переговоры с Глушаковым шли 10 минут"
«Ахмат» подписал опального капитана «Спартака»
Кадыров поприветствовал опального капитана «Спартака»
«Спартак» избавился от опального капитана
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня

«Она достигла дна»

Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
13:59Сегодня

Футболистка из США объявила геев необходимыми для побед

15:23Сегодня

Российский спортсмен получил дисквалификацию из-за переписки Родченкова

08:4226 июня

Боксер получил смертельные угрозы из-за спарринга с Джошуа

Спорт00:2118 июня

«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»

Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
12:50Сегодня

Кадыров поприветствовал опального капитана «Спартака»

10:19Сегодня

Призера чемпионатов мира арестовали

12:5326 июня

Бывший партнер Роналдиньо вспомнил о его пьяных тренировках

Спорт00:0526 июня

«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»

В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
22:3428 июня

Рекордсмен чемпионатов мира рассказал о годах разлуки с живущим в России сыном

00:30Сегодня

Федерер пожелал вечного доминирования

20:3228 июня

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
«Дед Мазай, спасай!»
Потоп на подъезде к Шереметьево глазами очевидцев
Путин отказался просить о снятии антироссийских санкций
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
Застрявших из-за паводка на крыше россиян эвакуировали на вертолете
Путин посчитал дело против Голунова произволом
Все материалы
Мир
«Мы не против кого‑то, а за себя»
Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
Иран отказался возвращаться к условиям ядерной сделки
Арабские Эмираты начали вывод войск из Йемена
Верховный суд США отказался запрещать часть абортов
Макрон обратился к Путину по-русски
«Банды готовы воевать»
 
Путин и Трамп встретились на G20
Шутки, Украина и победа в Великой Отечественной: о чем говорили лидеры России и США
Все материалы
Бывший СССР
Хлопнули дверью
Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Азербайджан и Армения обменялись душевнобольными пленными
Медведчук отказался цензурно оценить реакцию Зеленского на освобождение пленных
Команда Зеленского назвала сроки изменения Конституции Украины
Переговоры Медведчука назвали политическим рэкетом России
Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов
Все материалы
Экономика
На здоровье
Эти компании зарабатывают миллиарды на смертельных болезнях. Но их обогащению пришел конец
Высокий суд Ирландии запретил «Уралхиму» взыскивать акции «Тольяттиазота»
«Северный поток-2» отказался от основного маршрута через Данию
Орешкин поучил ЦБ экономике
США пообещали санкции для всех без исключения партнеров Ирана
Аэрофлот рассмотрит возможность хеджирования топлива для «дочек»
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест
Представителя российских евреев обманули на 1,5 миллиона долларов
Полицейские начальники пошли под суд за изнасилование дознавательницы из Уфы
Все материалы
Наука и техника
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Побит температурный рекорд в истории человечества
В России создали невидимый для дронов-шпионов радар
Раскрыта загадка «инопланетных» сигналов из космоса
Выявлена неожиданная опасность алкоголя
Все материалы
Спорт
«Она достигла дна»
Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
Футболистка из США объявила геев необходимыми для побед
Российский спортсмен получил дисквалификацию из-за переписки Родченкова
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
Кадыров поприветствовал опального капитана «Спартака»
Призера чемпионатов мира арестовали
Рекордсмен чемпионатов мира рассказал о годах разлуки с живущим в России сыном
Все материалы
Культура
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
В Москве пройдет ретроспектива авторского кино об инклюзивности
Кикабидзе осудил грузинское гостеприимство в ситуации с Россией
Бывший барабанщик Guns N' Roses госпитализирован с ножевым ранением
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Все материалы
Интернет и СМИ
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
Ведущая показала призрака в зеркале и заставила людей поволноваться
Бритни Спирс смутила фанатов неумелым фотошопом талии
Российская чиновница пыталась помешать съемке и дала журналистке по голове
Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Находчивый мужчина пришел на работу в юбке из-за запрета на шорты и прославился
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Определена самая сексуальная нация в мире
Невеста захотела пощеголять кольцом и была осмеяна за «протухший» ноготь
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Пассажирка решила украсть детей из-под носа матери в людном аэропорту
Крупнейший сервис с авиабилетами оправдался за исчезновение рейсов в Крым
Россияне предпочли родину загранице
Грузины попросили Путина возобновить авиасообщение между странами
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Водитель потерял тормоз в захламленной машине и попал в аварию
Водитель сбил насмерть подростка после выпускного вечера
У женщины в коме родился здоровый ребенок
Украденная корова убила своего вора
Все материалы
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Лучшее автомобильное видео июня
Шварценеггер с усами, дрифт на переднем приводе и Гарольд, скрывающий боль: самые интересные ролики
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Лихач лишился нового McLaren 600LT через 10 минут после покупки
До России доберется рамный китайский пикап казахской сборки
Новый Land Rover Defender показали вживую
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
В России насчитали 100 тысяч нечестных ипотечников
Риелторы рассказали о самых больших скидках на квартиры в Москве
Безработного москвича обокрали на миллионы рублей
В России наметился торговый провал
Все материалы