В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Слухи о том, что клуб предложил полузащитнику именно эту сумму, Айдамиров назвал «чушью полной». Гендиректор «Ахмата» также рассказал, что во время переговоров Глушаков дал понять, что деньги для него вторичны и что он желает играть. Айдамиров отметил, что стороны договорились за один день.

О переходе Глушакова в «Ахмат» стало известно 29 июня. Он подписал контракт по схеме «1+1».

Последним клубом Глушакова был московский «Спартак». 19 июня стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года, а в 2017-м в статусе капитана помог команде стать чемпионом России. Полузащитник с осени 2018-го испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых.

«Ахмат» в сезоне-2018/2019 занял восьмое место в чемпионате России.

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