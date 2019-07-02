WADA заподозрило почти три сотни россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сформировало пул из 298 российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Информация об атлетах была получена по результатам анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Подозрительными оказались 578 допинг-проб, сданных россиянами. Имена спортсменов не сообщаются.

Из 578 проб, сданных 298 российскими атлетами, были проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 атлетам. На основе проделанной работы были составлены пакеты с доказательствами нарушения антидопинговых правил. Соответствующая информация была отправлена международным спортивным федерациям. Данные по оставшимся спортсменам будут отправлены до конца 2019 года.

Материалы по теме Русская моча против стукача Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России

26 июня президент WADA Крейг Риди заявил, что в организации рассчитывают на открытие более 100 дел против российских спортсменов по результатам проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Доступ к ней специалисты агентства получили в январе.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.

Расследование в отношении российского спорта началось в 2014 году, после публикации интервью, в котором бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о существовавшей в России государственной системе допинга и массовых нарушениях со стороны отечественных спортсменов на Играх в Сочи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!