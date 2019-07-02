WADA заподозрило почти три сотни россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сформировало пул из 298 российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.
Информация об атлетах была получена по результатам анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Подозрительными оказались 578 допинг-проб, сданных россиянами. Имена спортсменов не сообщаются.
Из 578 проб, сданных 298 российскими атлетами, были проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 атлетам. На основе проделанной работы были составлены пакеты с доказательствами нарушения антидопинговых правил. Соответствующая информация была отправлена международным спортивным федерациям. Данные по оставшимся спортсменам будут отправлены до конца 2019 года.
26 июня президент WADA Крейг Риди заявил, что в организации рассчитывают на открытие более 100 дел против российских спортсменов по результатам проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Доступ к ней специалисты агентства получили в январе.
Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.
Расследование в отношении российского спорта началось в 2014 году, после публикации интервью, в котором бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о существовавшей в России государственной системе допинга и массовых нарушениях со стороны отечественных спортсменов на Играх в Сочи.