WADA спрогнозировало новую волну расследований в отношении россиян

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация рассчитывает на открытие более 100 дел против российских спортсменов по результатам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Его слова передает ТАСС.

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы», — заявил Риди.

Материалы по теме Не те дорожки Российский спорт унизили и оправдали. Но война с допингом продолжается

В январе WADA получило доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Это позволит установить, кто из российских спортсменов действительно принимал запрещенные препараты. Данные вывезены с территории России, их проанализируют специалисты агентства.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.

Расследование в отношении российского спорта началось после публикации интервью, в котором бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о существовавшей в России государственной системе допинга и массовых нарушениях со стороны отечественных спортсменов на Играх в Сочи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!