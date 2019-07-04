Российская экономика опустилась ниже критической отметки

Индекс деловой активности PMI компании IHS Markit опустился ниже критического значения, что может отражать резкое ухудшение ситуации в российской экономике в конце второго квартала 2019 года. Это следует из документа, опубликованного на сайте компании.

В июне совокупный индекс PMI опустился ниже критического значения в 50 пунктов, отделяющего рост активности от спада, и составил 49,2 пункта. Это произошло впервые с января 2016 года. Индекс, который отражает деловую активность в сфере услуг, опустился до 49,7 пункта, хотя в мае был на уровне 52 пунктов.

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Эксперты IHS Markit пояснили, что причиной стало сокращение новых заказов, рабочих мест, ожидания бизнеса в условиях слабого спроса и низкой покупательной способности на внутреннем рынке опустились до минимума трех месяцев. В промышленности PMI в июне также был ниже отметки в 50 пунктов — 49,8. Причиной стало сокращение новых заказов.

По данным Минэкономразвития, в первом квартале 2019 года ВВП вырос всего на 0,5 процента, в апреле он увеличился на 1,6 процента, однако в мае темпы роста экономики снизились до 0,2 процента годовых. По информации Росстата, выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности, в которые, в частности, входят строительство, торговля, сельское хозяйство, в мае опустился на 0,3 процента. Это произошло впервые с февраля 2017 года.

Эксперты отмечают, что PMI зависит от валютных курсов и не всегда точен в качестве опережающего индикатора. По их мнению, сравнительно неплохо выглядят данные по рентабельности строительного сектора и розничной торговли, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Однако экономисты все равно не ждут значительного роста экономики. По их мнению, во втором полугодии ВВП вырастет на 1,3-1,4 процента, а в целом по итогам года — на 1,1 процента.

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