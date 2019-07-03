Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самые высокие зарплаты в России зафиксированы в области информационных технологий, системной интеграции и интернета. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

По его данным, в первом полугодии 2019 года средняя зарплата в этой сфере достигла 91 812 рублей. На втором месте по величине средней зарплаты идет отрасль телекоммуникации и связи — 84 397 рублей, на третьем — строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование. В этой сфере средний заработок составляет 81 139 рублей.

В пятерку лидеров по зарплатам также вошли перевозки, логистика, складская деятельность (80 750 рублей) и автобизнес (69 948 рублей). Самый большой прирост зарплат зафиксирован в отрасли логистики — на 13,8 процента. На втором месте розничная торговля — 8,7 процента, на третьем — автомобильный бизнес с 5,5 процента.

Больше всего зарплаты росли в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Далее в рейтинге следуют Дальневосточный, Уральский, Центральный, Северо-Западный, Южный, Сибирский, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа.

Традиционно во всей России в топе зарплат по профобластям лидируют разработчики ПО. Помимо этого, в регионах также высокие позиции занимают специалисты по продажам лекарственных препаратов и эксплуатации информационных систем. В Москве в тройке лидеров по уровню заработной платы оказались специалисты и аналитики, занимающиеся исследованиями и разработкой, а также дизайнеры и иллюстраторы.

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