Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»

Президент Владимир направил приветствие участникам, организаторам и гостям всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Телеграмма опубликована на сайте Кремля в пятницу, 5 июля.

«Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодежь из многих регионов нашей страны», — отметил президент.

Глава государства похвалил программу мероприятия. По его словам, она всегда «продуманна, насыщенна и разнообразна».

Образовательный форум стартовал в подмосковном Солнечногорске в пятницу утром. Он впервые проходит на озере Сенеж. Ожидается, что в нем примут участие около шести тысяч человек. Площадка организована Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Президент не впервые уделяет внимание этому проекту. В прошлом году в телеграмме Путина говорилось, что молодежь должна учиться принимать смелые решения. Тогда мероприятие проходило во Владимирской области.

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